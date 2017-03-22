Видео от Ушакова: таких гостей в РД еще не было, думские коты потрясены

Мэр Риги Нил Ушаков поделился в соцсетях забавным видео: в кабинет Рижской думы пожаловали... 4 собаки.

"Сегодня к двум котам Кузе и Мурису пришли в гости четыре собаки (все сучки) - 3 шелти и 1 колли. Причем рыжая Саммер стала призером соревнований по аджилити в Балтии. Собаки пришли показать свой кубок, а заодно сняться для рекламного ролика, который готовит «Suņu sporta attīstības centrs».

P.s. Ни один кот в результате съемок не пострадал", - написал градоначальник.

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Напомним, что коты Кузя и Мурис живут с думе с 2011 года, они были взяты и приюта для животных.