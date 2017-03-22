Видео от Ушакова: таких гостей в РД еще не было, думские коты потрясены

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков поделился в соцсетях забавным видео: в кабинет Рижской думы пожаловали... 4 собаки.

"Сегодня к двум котам Кузе и Мурису пришли в гости четыре собаки (все сучки) - 3 шелти и 1 колли. Причем рыжая Саммер стала призером соревнований по аджилити в Балтии. Собаки пришли показать свой кубок, а заодно сняться для рекламного ролика, который готовит «Suņu sporta attīstības centrs».

P.s. Ни один кот в результате съемок не пострадал", - написал градоначальник.

Реклама

Напомним, что коты Кузя и Мурис живут с думе с 2011 года, они были взяты и приюта для животных.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 45000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Не для слабонервных: ребенок поворачивает голову на 180 градусов Wo&Men

Не для слабонервных: ребенок поворачивает голову на 180 градусов

Анна Седокова выходит замуж за отца своего третьего ребенка Showbiz

Анна Седокова выходит замуж за отца своего третьего ребенка

Внучка Саддама Хусейна названа лучшим молодым fashion-дизайнером Wo&Men

Внучка Саддама Хусейна названа лучшим молодым fashion-дизайнером

Porsche предложила 30 лошадиных сил за 10 000 евро Hi-Tech

Porsche предложила 30 лошадиных сил за 10 000 евро

Молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов Showbiz

Молодая мама Пелагея восхитила точеной фигурой после родов

Животный мир

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
LOĢISTIKAS VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
http://alkoutlet.lv

Темы

 