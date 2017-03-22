Почему из рижских парков исчезли белки?

Еще несколько десятилетий назад одним из излюбленных уличных развлечений детворы было кормление не только голубей, но и белок. Кормушки можно было встретить в парках и в лесах. А сейчас белки исчезли.

По словам специалистов Rīgas meži, белок действительно в рижских лесах мало. И причина их исчезновения не известна. Зоологи Рижского зоопарка считают, что виной тому куницы, которые поедают пушистых рыжих зверьков. Вообще-то, основной корм куниц – мышки-полевки. Но не брезгают они и бельчатиной.

Кстати, белочка – тоже животное всеядное. Это только в сказках она грызет исключительно орешки. На самом деле, кроме орехов, семян, плодов, грибов и зелёной растительности они также употребляют в пищу насекомых, яйца и даже небольших птиц, млекопитающих и лягушек. Самое голодное время для белки – весна, когда зарытые семена начинают прорастать и становятся непригодными в пищу. Тогда белка питается почками.

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Где можно встретить белок? Одна белка уже несколько лет живет непосредственно на территории Большой эстрады в Межапарке. Говорят, что увидеть в лесном массиве эту белку и ее сородичей можно рано утром. Есть белки в Бикерниекском лесу и Вецмилгрависе.

Кстати, в Межапарке, по дороге к детской площадке со стороны Мангали есть одна кормушка для белочек, и даже знак, указывающий, что здесь животные все же обитают. Но, как утверждают зоологи, самостоятельно делать прикормку для белок не стоит. Летом животных подкармливать не желательно, так как это на них плохо сказывается: они становятся ленивыми и, как правило, начинают есть то, что не полагается, а это в свою очередь влияет на обмен веществ и продолжительность жизни.