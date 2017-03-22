Клещи проснулись: жителей призывают быть внимательными

В прошлом году клещевым энцефалитом заболели 230 человек. Это на 61 случай больше, чем годом ранее. Маленькие и незаметные разносчики опасных болезней могут быть и в городе. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Антра Бормане рассказала, как себя обезопасить, где живут клещи и чем они опасны.

Где обитают клещи? Есть ли они в городе?

На выстриженном газоне в центре города клещи долго не протянут. Но и тут нельзя быть уверенным, что их точно нет. Клещи любят кустарники, высокую траву, влажность. Поэтому там, где долго не косят, где все поросло, клещам очень даже комфортно. Межапарк в Риге – это тоже лес. Клещи есть и там, но не очень много – лес ухоженный, есть асфальтированные дорожки. Но это не значит, что нужно забыть о мерах предосторожности.

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Меры предосторожности. Что делать, чтобы не подцепить клеща?

Во-первых, не надо их бояться. Просто нужно знать, что они могут быть везде. Отправляясь на природу, например на прогулку в лес, самое эффективное – правильно одеться. Брюки нужно заправить в носки, рубашку в брюки, а рукава должны плотно прилегать. То есть сделать так, чтобы клещ не пробрался к телу. Они не падают с кустов и деревьев, клещи заползают на человека с земли. Поэтому нужно время от времени смотреть на ноги.

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И что делать, если заметили на себе клеща?

Если вы на природе – сбросьте его с себя. Не надо его давить – внутреннее содержимое может попасть в ранку на пальце, а это опасно. Просто оставьте его в лесу и следуйте дальше. Если обнаружили дома – смойте его в канализацию.

А если клещ уже впился?

Если есть возможность, нужно отправиться за помощью медперсонала, например, в больницу. Вытащить впившегося клеща нужно как можно скорее. Но если до медиков далеко, то вытаскивать надо самому. Есть разные варианты, например, в аптеках продаются специальные пинцеты. Если такого нет, то любым другим пинцетом. Важно не раздавить клеща. Можно намочить ватку спиртом, приложить к клещу и подержать. Тогда его легче вытащить. Если клещ – переносчик энцефалита, то заразу он уже запустил. Остальных возбудителей болезней выпускает не сразу. Поэтому важно вытащить его быстро и не раздавить.

Какие болезни передаются клещами?

Энцефалит, болезнь Лайма и эрлихиоз. Два последних по провялениям похожи на грипп и лечатся антибиотиками. Самая опасная болезнь из тех, что разносят клещи – энцефалит – может привести к серьезным неврологическим последствиям. Клещи разносят и другие инфекции, но в Латвии они пока не зарегистрированы.

Если клещ впился, его обязательно нести на анализ?

Если клещ был переносчиком энцефалита, то он выпустил инфекцию как только впился. Анализ это подтвердит, и человеку останется только ждать проявлений. Наличие других инфекций исследование не покажет.

Вакцина есть только от энцефалита?

Да. И это опасно тем, что человек, считая, что если у него есть прививка, то клещи ему не страшны, ошибается. Ведь вакцина спасает только от энцефалита, и то не всегда – им можно просто переболеть в более легкой форме. Поэтому мы постоянно говорим: даже если вы привиты, одевайтесь в лес правильно и осматривайте себя почаще.

Насколько часто в Латвии регистрируют случаи инфицирования?

В 2016 году зарегистрировано 230 случаев энцефалита, 479 – болезнью Лайма, эрлихиозом – 50. В 2014 и 2015 году случаев заболевания клещевым энцефалитом было мало – 173 и 169 соответственно, обошлось без летальных исходов. Для сравнения: в 2011 году клещевым энцефалитом заболели 494 человека. Болезнь Лайма в 2014 году обнаружили у 469 латвийцев, в 2015-м – 495. В 2011 году было 866 случаев. Что касается эрлихиоза, то счет идет не на сотни, а на десятки: в 2014 году – 13 случаев, в 2015-м – 41. Снижение числа заболеваний можно объяснить невысокой на тот момент активностью клещей и тем, что люди стали более информированными, например, послушались советов о том, как правильно одеваться. Плюс и вакцинация.