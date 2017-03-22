Свинство на озере: «постарались» и местные, и туристы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TVNET

В Паргауйском крае находится искусственно созданное в 30-х годах прошлого века озеро Брасла.

Природа здесь фантастическая, но, к сожалению, человек испортил здешние красоты. Присланное читателем TVNET видео показывает как «постарались» и местные, и отдыхающие здесь туристы.

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Портал TVNET предлагает всем читателям осмотреться по сторонам и сообщать нам о «свиньях», которые оставляют после себя мусор на природе или специально выбрасывают мешки с отходами в кусты и траву.

В то время, как в стране начинается Большой субботник, наш портал будет разоблачать тех, кто оставляет следы за собой в лесу, парке, на обочине дороги.

TVNET предлагаем присылать фотографии или видео с «работой нечистоплотных людей» на мейл cukas@co.tvnet.lv

В присланных материалах обязательно должно быть указано место и время, где вы зафиксировали загрязнителей окружающей среды.

Хорошая работа не останется без вознаграждения. TVNET будет оценивать и публиковать присланную информацию, а три автора лучших материалов получат ценные призы, которые приготовили организаторы Большого субботника. Призы - это подарочные карты «Galactico», которые можно потратить в любом из пяти торговых центров - Alfa, Mols, Galerija Centrs, Origo и Dole.

За первое место - подарочную карту на 100 евро, за 2 и 3 место - 50 евро.

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