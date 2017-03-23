Посольство России в Латвии выбрало лучших журналистов года

В российском посольстве РФ в Латвии наградили победителей журналистского конкурса «Янтарное перо- 2016». Лауреатами стали семеро латвийских журналистов, способствующих укреплению экономических, культурных и дружеских связей России и Латвии. Еще двое наших коллег отмечены специальными призами российского посольства.

В торжественной обстановке в посольстве подвели черту конкурса, оценивавшего итоги прошлогодних журналистских достижений в восьми номинациях. «Янтарные перья» получили журналисты печатной прессы Александр Видякин (журнал «Открытый город») и Юлия Александрова (газета «Вести сегодня»), а также авторы ведущие аналитической программы радио «Балтком» Вадим Радионов и Константин Ранксу. Среди лауреатов этого года и Ольга Соколова (журнал «Корни»), Алла Березовская («Русский мир») и Кристина Худенко (портал «Делфи»).

Специальных призов конкурса были удостоены журналисты Владимир Дорофеев («Спутник - Латвия») и Инна Харланова, многие годы профессионально, системно и последовательно защищающая права людей, пострадавших от произвола чиновников и бюрократов. Инна сотрудничает различными изданиями, в настоящее время занимается проблемами пенсионеров. Русский TVNET поздравляет победителей.

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Надо признаться, не всегда удается прочесть все, что написано коллегами и достойно внимания. Так что конкурс дает и определенные ориентиры. Рекомендуем читателям русского TVNET познакомиться с наиболее интересными конкурсными работами. Например, с опубликованным на страницах газеты «Вести сегодня» журналистским исследованием Юлии Александровой, сравнившим русских эмигрантов разных поколений, поселившихся в Латвии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Одна из лауреатских работ

В приветственных словах, адресованных журналистам, прозвучала признательность их собеседникам и героям. Особенно тепло приветствовали присутствовавшую на церемонии награждения победителей Антонину Пикуль, поделившуюся с одной из победительниц воспоминаниями о муже - жившем в Риге писателе Валентине Пикуле. На прекрасных экскурсиях в доме-музее писателя уже побывали многие рижане, а журналисты проникновенно пересказали истории из жизни писателя тем, кто сам здесь не бывал.

В этом году конкурс «Янтарное перо» проводился уже в двенадцатый раз. Фуршет был щедрым, а настроение собравшихся - весьма приподнятым. Факт обновления состава жюри также внушает оптимизм.

Тринадцатый конкурс - по итогам 2017 года - наверняка состоится. Новый посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов намерен продолжать традиции.

На церемонии награждения господин посол рассказал пару баек из собственного журналистского прошлого. Когда-то Евгений Владимирович трудился в газете «Ленинградская правда» и с ностальгической нежностью вспоминает свои журналистские времена...

Сумма призовых публично объявлена не была, но конверты победителям конкурса вручали. Зато было сказано, что участников конкурса стало больше, чем в прошлые годы, в том числе подавались работы на хорошем английском языке. Среди лауреатов, правда, никого из «англоязычных» журналистов замечено не было, но было немало тех, кто награжден российским посольством не впервые и образ уже целый арсенал «перьев».

Кстати, обладатели специальных призов конкурса получили еще и подарки от спонсоров - санатория «Янтарный берег» и Дома Москвы. Так что кое-кто из них, наконец, допишет у моря и свои первые книжки.

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