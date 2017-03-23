Клиентка Lattelecom: за 600 евро купила новый телевизор, но он оказался б/у

Жительница Сигулды Гита на домашней страничке «Lattelecom» увидела заманчивое предложение о покупке телевизора, и уже скоро девушке позвонили работники компании.

«Lattelecom предлагал телевизоры за 600 евро, но модели, которая мне понравилась, на месте не было, поэтому они предложили мне несколько других вариантов. Я выбрала тот, который больше всего подходил мне по параметрам» - рассказывает Гита.

Обе стороны договорились, что выбранный телевизор девушка получит в Цесисе.

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«Они мне звонили каждый день. Спрашивали, когда приеду за телевизором, так как документы уже все оформлены. Сказали зайти в личный интернет-профиль «Lattelecom» и подтвердить договор о покупке телевизора. Я так и сделала и 11 марта приехала за покупкой» - рассказывает Гита.

Приехав с покупкой домой, девушку ждал неприятный сюрприз - ей продали уже использованный и отремонтированный телвизор.

«В коробке находился акт о приеме оборудования из сервиса за 4 февраля. Телевизор подлежал ремонту по гарантии, из-за проблем с экраном. Его отрамонтировали и теперь предлагают за 600 евро, как новый» - возмущается девушка.

Незамедлительно Гита начала звонить по информационному телефону «Lattelecom». Оператор предположил, что лист попал в коробку в момент изготовления. Однако изучив все документы, Гита констатировала, что телевизор производится в Тайланде, в связи с чем, слова оператора попадают под сомнения. Еще большее недоверие вызывает тот факт, что в акте указана дата получения 4 февраля и адрес рижского сервиса.

Владелица неудачной покупки неделю общалась с работниками компании, но общее решение так и не было найдено.

«Из-за ошибки продавца клиенту отдали не тот телевизор. Это человеческая ошибка, которую мы обязательно исправим» - говорит представительница «Lattelecom» Занда Шадре .

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