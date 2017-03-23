От Лиепаи до Казани: airBaltic открывает новые маршруты

Авиакомпания «airBaltic» в ближайшие выходные перейдет к летнему расписанию полетов и начнет предлагать ряд популярных направлений, соединяющих Балтийский регион со привлекательными местами отдыха, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, В летний сезон, который начнется 26 марта, «airBaltic» добавила к сети маршрутов, обслуживаемых из Риги, Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Темпере (Финляндия), Мадрид (Испания), Катанью (Италия), Одессу (Украина), Казань (Россия), Лиепаю (Латвия).

Будут введены и два новых маршрута из Вильнюса в Париж (Франция) и в Мюнхен (Германия).

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