Матери-убийцы: каждая 14-ая беременная женщина в Латвии — курит

 

Фото: TVNET

Каждая 14-ая беременная женщина в Латвии — курит. Согласно статистике, 7% будущих мам, несмотря на серьезный вред, который курение наносит им самим и плоду, не расстаются с вредной привычкой. Проанализировав случаи перенатальной смертности, в Рижском роддоме пришли к выводу, что в большинстве своем мертвые дети рождались именно у тех, кто смог отказаться от табака, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь» со ссылкой на данные исследования, озвученные специалистами по родовоспоможению.

Проходя мимо Рижского роддома, периодически можно наблюдать шокирующую картину: женщины на последних месяцах беременности за углом прикуривают сигарету.

«Это наши будни, — вздыхает главврач столичного родильного дома Даце Резеберга. — У нас есть надпись, что в десяти метрах от входа курить нельзя.

Так они круят за углом. Я думаю, в соцсетах хватает подобных фото, на которых роженицы курят. Иногда они даже пытаются покурить в палатах».

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«В 2015 году [курящих рожениц] было около 7-8%. Но, наример, в 2000 году их было около 10%. Так что в последние годы этот процент снижается», — рассказывает представитель учреждения Ирисе Зиле.

Несмотря на то, что процент курящих беременных снижается, проблема более чем актуальна. В прошлом году в Латвии умерло более 80 новорожденных детей. Анализ показал, что большинство роженниц — курили.

Видео

«У курящих женщин намного часто дети рождаются мертвыми. Курение очень на это влияет», — призается Даце Резеберга.

Как правило, курят в основном молодые беременные, подверженные социальным рискам, говорит главврач роддома. И с ними нужно вести активную работу. Она предлагает несколько вариантов решения проблемы.

В свою очередь врач-токсиколог Виестурс Лигутс считает, что пока от этой пагубной привычки не откажется все общество, ничего в лучшую сторону не изменится.

По его словам, от никотина страдают не 7%, как показывает статистика, а возможно все 100%.

Нет, они не курят. Для этого не обязательно затягиваться сигаретой.

«Пассивное курение опаснее активного курение. Эти [вредные] вещества, которых в сигарете около 4 тысяч, в какой-то мере фильтруются. А вот в дыме от самой сигареты, который могут вдыхать окружающие, концентрация канцерогенов и прочих вреднейших веществ — крайне высокая», — поясняет медик.

В октябре прошлого года Сейм одобрил поправки к Кодексу административных правонарушений, которые предусматривают запрет на курение в присутствии беременных женщин. Однако насколько он соблюдается — вопрос открытый.

Напомним, Русский TVNET

решил провести эксперимент, в ходе которого планировалось узнать, как жители Латвии относятся к курящим беременным женщинам.

Журналист с накладным животом, изображая будущую маму, на привокзальной площади у торгового центра Origo обращалась к прохожим с просьбой угостить её сигаретой.

Результат нас удивил - пять из шести человек дали беременной женщине закурить.

В то время как многих абсолютно не смущал огромный живот девушки, желающей закурить, некоторые интересовались, точно ли девушка осознает, какому риску подвергает здоровье будущего малыша. Женщина, которая отказалась угостить «беременную» журналистку сигаретой, очень корректно дала понять - будущей маме стоит воздержаться от дозы никотина. Другие рижане, обратившие внимание на «интересное положение» девушки, всё же не стали отказывать в одолжении и протягивали сигарету.

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