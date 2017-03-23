Сельскохозяйственную землю в Латвии смогут покупать только люди со знанием госязыка

 

Фото: Zane Bitere / LETA

Сейм поддержал сегодня предложение о внесении в закон о приватизации земли в сельских краях нормы о том, что покупать сельскохозяйственные земли в Латвии могут только люди, владеющие латышским языком в первой степени уровня А.

Введено еще одно требование для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли - нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии, сообщает ЛЕТА.

Цель закона - ограничить покупку земли иностранцами, не живущими постоянно в Латвии.

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Предусмотрено также, что самоуправления смогут сдавать в аренду сельскохозяйственные земли с правом выкупа. Землю можно выкупать на четвертый год, а сдавать в аренду на срок до 12 лет с арендной платой 4,5% от кадастровой стоимости. На выкуп может претендовать физическое лицо, которое начало хозяйственное использование земли в течение года после заключения договора об аренде.

Исключена норма о том, что по крайней мере один владелец или работник юридического лица, покупающего сельскохозяйственную землю, должен иметь профессиональное образование. Против этой нормы возражала Еврокомиссия.


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