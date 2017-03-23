Namu pārvaldnieks заставил школьницу оплачивать долг матери! Девушка в отчаянии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/lookcatalog

Невзирая на то, что Ариадна росла в нуждающейся семье, которую нельзя было назвать показательной, по собственной инициативе, в подростковом возрасте девушка начала посещать музыкальную школу, научилась рисовать, закончила ВУЗ и теперь работает учительницей английского.

Благодаря усидчивости, девушка почти выбралась из нищеты, если бы ей не пришлось оплачивать долг матери, которая восемь лет назад не платила за аренду и коммунальные. На тот момент долг составлял 900 евро, а теперь сумма возросла до 1300 евро.

Пока Ариадна училась в средней школе, долг копился, а в итоге распространился не только на мать, но и на четырех других членов семьи.

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Представитель «Rīgas namu pārvaldnieks» Санта Валюма отмечает, что долг распространяется на всех указанных в договоре членов семьи, достигших совершеннолетия. На тот момент, Ариадне уже было 18 лет.

Защитники прав детей также отмечают, что

с момента, когда ребенок достигает совершеннолетия, законы, касающиеся прав детей его больше не защищают, даже если он еще учится в школе.

От матери Ариадны и бабушки взять нечего, так как они нигде не работают, а брат и сестра живут за границей.

Ариадна сама сумела договориться с Namu pārvaldnieks о графике постепенной выплаты задолженности в течение 18 месяцев, тем не менее,

девушка считает не справедливым тот факт, что полную сумму требуют с нее, потому что она единственная из всех имеет постоянный доход.

Закон, разрешает взыскать долг с одного члена семьи, если есть привод солидарного долга против всех.

Руководитель Рижского общества домовладельцев Рита Бернардска констатирует, что, к сожалению, единственное, что остается девушке — оплачивать долг матери, и попросить остальных членов семьи, чтобы они оплатили каждый свою часть. Если же, они будут сопротивляться, Ариадна имеет право обратиться в суд.

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