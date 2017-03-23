Концептуально поддержано предложение о техосмотре раз в два года

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/LETA

В четверг Сейм концептуально поддержал в первом чтении поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие, что новые автомашины возрастом до двух лет могут проходить техосмотр раз в два года, сообщает агентство ЛЕТА.

Поправки подготовлены по коллективному заявлению жителей Латвии.

Изменения также предусматривают, что по достижении автомобилем четырехлетнего возраста проходить техосмотр нужно будет раз в год, как и раньше.

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Более 10 тыс. жителей Латвии подписали инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, как это происходит в Литве, Эстонии, Германии и других странах.

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