Айзкраукле: новых случаев заболевания легионеллезом - нет

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Айзкраукльская больница не располагает информацией о новых случаях заболевания легионеллезом в городе, сообщила агентству ЛЕТА ее руководитель Дзинтра Кришьяне.

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Напомним, что именно из Айзкрайкле несколько недель назад пришла тревожная новость о лабораторно подтвержденном диагнозе -легионеллез.

Эту редкую болезнь нашли у младенца, которому на тот момент было 13 дней от роду. Врачи Екабпилской больницы, куда доставили маленького пациента, не сразу поняли, чем болен Марко и как его лечить. Время работало не на них. Потом ребенка перевели в Ригу. Больше месяца новорожденный провел в отделении Интенсивной терапии.

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Здоровье малыша вне опасности, но медики заявили родителям, что легкие малыша уже никогда не будут такими же, как до заболевания.

Печально, но это факт. Родители в шоке, они обратились в полицию.

Результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний, подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома на ул. Лачплеша, 9 в Айзкраукле, где жила семья с новорожденным, бактерий, вызывающих легионеллез.

Заболеть легионеллезом, выпив зараженную воду, нельзя - бактерия попадает в организм при вдыхании аэрозольных частиц воды или пыли, пояснила руководитель больницы.

Одной из причин распространения вызывающих легионеллез бактерий она назвала то обстоятельство, что

люди в целях экономии недостаточно много пользуются горячей водопроводной водой.

Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где живет заболевший ребенок.

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