Кусты мешают пешеходам и велосипедистам? Сообщите об этом!

Департамент по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы призывает жителей сообщать о кустах и деревьях, влияющих на безопасность пешеходов и велосипедистов, которые необходимо спилить или подрезать.

Жители Риги все чаще используют велосипеды в качестве транспортного средства. Чтобы увеличить безопасность участников велосипедного движения и пешеходов, а также улучшить окружающий вид, из фонда среды выделены средства на облагораживание насаждений вдоль пешеходных и велосипедных дорожек.

Департамент планирует спилить нависающие стволы и ветки над пешеходными и велодорожками,

кустарники, а также корни деревьев, которые мешают движению.

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Департамент призывает сообщать о насаждениях, которые мешают передвижению по тел. 67105259, 67105427 или на Kristine.linde@riga.lv, anita.vitola@riga.lv.

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