Верманский парк: почему каменных львов посадили за решетку?

С каждым теплым днем, с каждым лучиком солнышка весна все настойчивее заявляет о себе. А нам остается только радоваться, что теплая погода приближает пору цветения в городских парках. Сейчас полным ходом идет подготовка городских клумб и газонов, чтобы среди каменных джунглей раскинулся цветочный ковер.

Один из центральных городских парков - Верманский сейчас украшает загородительный забор, за которым днем кипит садоводческая работа.

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Конечно, традиционно среди статуй львов в парке распустятся кусты роз, а что еще будет - пока секрет.

Встречайте весну и все приятные с ней хлопоты. Ведь на балконах и подоконниках тоже начались весенние посадки.