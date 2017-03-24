Волна суицидов в Даугавпилсе: одна девушка спрыгнула, вторая - отравилась

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com

23 марта, в Даугавпилсе произошло трагическое событие – две девушки совершили попытку самоубийства. Одна из них скончалась от полученных травм после прыжка с высоты (12-этажного дома), другая была доставлена в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Как сообщает портал grani.lv, девушка 17-18 лет, которую медики обнаружили без сознания и доставили в больницу, предположительно отравилась.

Несмотря на то, что оба случая произошли в микрорайоне Химия, связаны они между собой или нет, пока неизвестно.

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Возможно, сегодня сотрудники полиции уже смогут прояснить эту ситуацию.

Как уже сообщал Русский TVNET, обе девушки обучались в одном из даугавпилсских учебных заведений.

Не исключена возможность того, что совершенные поступки могли быть последствием игры «Синий кит», однако нет никакого официального подтверждения этой информации.

Как ранее писал Русский TVNET, Центр безопасного интернета «Net-Safe Latvia» получил десятки звонков и электронных писем от обеспокоенных родителей и учителей в связи с быстро распространяющейся в Латвии через социальные сети игры «Синий кит».

Эту игру еще называют «игрой в смерть».

Она призывает подростков и молодых людей калечить свое тело, делиться фотографиями и видео, на которых отображены эти деструктивные действия.

В настоящее время игра распространяется особенно стремительно: в молодежной среде считается, что осмелиться порезать себе руки или причинить иную физическую боль - это «стильно и смело», сообщает полиция.

Госполиция с начала текущего года получила около 20 заявлений о возможном влиянии так называемых «игр смерти» на латвийских детей. В пяти случаях дети нанесли себе незначительные травмы - в основном порезы рук. Об этом рассказал руководитель отдела превенции Государственной полиции Андис Ринкевичс.

В неделю назад полиция получила информацию о выпавшей из окна девочке 2005 года рождения. Начато расследование, на данный момент полиция опрашивает как саму пострадавшую, так и свидетелей. Однако воздерживается от заявления, что ЧП каким-то образом связано с влиянием опасных интернет-игр.

В то же время стражи порядка заявляют, что на волне всеобщего ажиотажа школьники могут пробовать на себе отдельные элементы игры.

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