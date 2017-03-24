В прошлом году в Латвии родилось на 79 детей больше, чем в 2015 году, а умерло на 105 меньше, свидетельствует информация отделов ЗАГС.

И хотя естественный прирост в стране все еще остается отрицательным - минус 6406 (родилось 21,895 тыс., умерло 28,301 тыс. человек), разница между рождаемостью и смертностью вот уже несколько лет продолжает уменьшаться. В Риге, Елгаве, Лиепае и Резекне число новорожденных в прошлом году по сравнению с позапрошлым увеличилось. Увеличилось оно также в 51 крае, а в 52 краях уменьшилось, пишет Latvijas Avize.

Напомним, что наш портал уже знакомил с следующей статистикой: Из-за смертности, из-за миграции в день Латвия становится меньше на 55 человек. В месяц - на 1650, в год - на 23 тысячи... Это означает, что каждый месяц мы недосчитываемся трех небольших городков, как, например, Дурбе (здесь проживают 560 человек).

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Печальная реальность такова: если эта тенденция сохранится, через 87 лет в Латвии не останется ни одного человека!

Однако этот драматический сценарий возможен только теоретически. Согласно данным Eurostat, до 2080 года количество жителей снизится на 32%. В этом году в нашей стране могут жить приблизительно 1 351 057 (в начале текущего года проживало 2 129 320 жителей).

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