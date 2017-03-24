Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Убийцей бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова оказался 28-летний Павел Паршов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Life со ссылкой на собственные источники.

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Ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что киллер, расстрелявший бывшего российского парламентария, служил в Нацгвардии Украины.

Журналист Анатолий Шарий на своей странице в Facebook указывает точную дату рождения Паршова — 28 июля 1988 года.

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Украинское издание «Вести» сообщает, что данные о Паршове содержатся вофициальном реестрелиц, скрывающихся от органов власти, на сайте МВД Украины. Согласно информации ведомства, он исчез 25 ноября 2011 года в Днепропетровске и является «лицом, скрывающимся от органов прокуратуры».

Ранее в этот же день депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенкозаявил, что убийца Дениса Вороненкова служил в Нацгвардии Украины. «Он прослужил в Нацгвардии 13 месяцев. Он не принимал участия в боевых действиях [в Донбассе]», — сказал он.

Вороненковбыл убитднем 23 марта в центре Киева. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего.

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