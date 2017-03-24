В последнюю неделю марта погода будет ветренной и прохладной

В предстоящие выходные ожидается непостоянная погода. В субботу синоптики обещают похолодание, дождь, а местами и мокрый снег. С понедельника погоду в Латвии будет определять циклон с центром над северо-западом России, потому первая половина новой недели будет ветренной и прохладной.

В ночь на субботу, начиная с западных районов, небо начнет затягивать тучами, в западных и центральных районах страны ожидается мокрый снег, который днем постепенно перейдет в дождь.

Столбик термометра в этот день не поднимется выше отметки плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье осадков уже не ожидается, но на большей части территории страны синоптики обещают заморозки. Днем сохранится переменная облачность, и при слабом ветерке воздух прогреется до плюс 7 градусов.

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В ночь на понедельник Латвия окажется во власти обширного циклона.

Северо-западный ветер постепенно усилится до 13-19 м/с.

День будет малооблачным, без осадков, но ветренным. Воздух прогреется до плюс 7 градусов. В ночь на вторник ветер успокоится, похолодает до плюс 1-2 градусов, а днем вновь усилится, но воздух прогреется до плюс 8-9 градусов.

Местами ожидается дождь, а ночью и утром- мокрый снег. В ночь на среду возможны заморозки до минус 3-4 градусов, а днем синоптики обещают пасмурную прохладную погоду и кратковременный дождь. Улучшение погоды ожидается к пятнице.