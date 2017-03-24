В Латвии за 10 тысяч можно купить степную рысь и держать ее дома

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Нужна свежая, оригинальная идея для фотосессии? - такой вопрос сопровождает рекламу компании VIP Leo Baltia в социальный сети Facebook. В качестве модели предлагается каракал по имени Иван, причем котят каракала можно также купить. Каракал – это степная рысь, хищное животное из семейства кошачьих, можно ли их держать в домашних условиях

«Наш благородный каракал Иван - настоящее украшение и изюминка любого снимка! Фотосессия с дружелюбным Иваном обязательно понравится и запомнится надолго, а фотографии удивят Вас и Ваших близких!» - говорится в рекламе. Если вы хотите сфотографироваться с Иваном, то это будет стоить вам 150 евро в час, а если вы загоритесь идеей покупки степной рыси, расстаться вам придется с круглой суммой в 10 тыс. евро.

VIP Leo Baltia обещает, что хищники подарят новым хозяевам свою любовь, при правильном воспитании они быстро привыкают к семье и «станут верными друзьями для Вас и Ваших детей». К тому же, судя по рекламе, степные рыси хорошо ладят с другими домашними животными.

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Проверить, как ведет себя каракал в домашних условиях, дана возможность не только латвийцам – каракала Леона по заказу доставили в Казахстан.

По содержанию каракалов в доме, компания дает совет выключить животному на ночь свет и ограничить его пространство на время сна – например, в отдельном помещении (лоджия) или вольере. Длинными чёрными кисточками на ушах каракалы напоминают рысь, а золотисто-коричневым окрасом шерсти – североамериканскую пуму.

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Не приглянулся каракал? Обратите внимание на сервалов за 10 тыс. евро или оцелотов – хищное млекопитающее, похожее на детеныша леопарда, стоимость оцелота - 15 тыс. евро. Купить можно и белую рысь – за 12 тыс. евро.

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Компания пишет: «Выращенные в специальном питомнике домашнего типа, детеныши белой рыси могут стать полноценными домашними животными. Внешне рысята похожи на зиму: их «шубки» украшены белыми отметинами, создавая впечатление припорошенности снегом. А вот по своему характеру они настоящее лето: активные и дружелюбные».

Законно ли содержать степных рысей, которые занесены в Красную книгу, в домашних условиях?

В комментариях к публикациям в социальной сети VIP Leo Baltia объясняет, что этих животных содержать в качестве домашнего любимца в квартире или частном доме можно, но обязательно наличие вольера или отдельной комнаты, которой может служить и застекленная лоджия. Гулять с ними можно на поводке. По заверению VIP Leo Baltia, все животные выращены в питомнике и привыкли быть с людьми.


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