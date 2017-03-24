В Юрмале тоже плачут: люди могут лишиться жилья, если не заплатят полторы тысячи за землю

Здание Юрмальской думы
 

Здание Юрмальской думы. Фото: Ieva Makare/LETA

Из-за налога на недвижимость за принудительную аренду земли под домом в Юрмале на ул. Муйжас, 26, жильцы погрязли в крупных долгах и некоторые даже боятся потерять свое жилье, об этом пишет газета «Latvijas Avīze».

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AS «Pilsētas zemes dienests» просит заплатить жильцов в Булдури, проживающих на ул. Муйжас, 26 внушительную сумму - 32 718 евро за земельный участок размером 1305 квадратных метров. Этот земельный надел люди арендуют у землевладельца практически в принудительном порядке - на земле стоит малоквартирный дом, в котором всего 9 квартир. Если разделить пятизначную сумму на число жильцов, то получается по нескольку тысяч «с носа».

Житель дома Имантс Шмитс рассказал, что до конца 2012 года он платил за аренду земли по 15,20 евро в месяц, а уже в январе 2013 года было начислено 1467,14 евро. Аналогичные счета со страшными цифрами получили и другие жильцы упомянутого дома.

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«Неужели я должен на старости лет продать квартиру - свое единственное жилье, чтобы вырваться из долгов?».

Член правления SIA «Jūrmalas namsaimnieks» Кристапс Заранс, которое обслуживает дом на Муйжас, 26, разъяснил, откуда такие большие платежи за землю.

«Пока у нас был затяжной спор с «Pilsētas zemes dienestu» о пунктах договора на аренду земли, каждый год стремительно росла кадастровая стоимость земли, а соответственно и арендная плата».

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