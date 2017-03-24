Топ-10 отраслей, в которых официальная зарплата отличается от реальной

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Любопытную статистику опубликовало в своем отчете по зарплатам предприятие по отбору персонала CV-Online Latvia.

Еще по этой теме

Оно выявило те отрасли, где обнаружилось самое большое расхождение реальных зарплат с теми, которые публикует Центральное статистическое управление (ЦСУ). Поскольку опрос CV-Online проходил анонимно, руководители предприятия могли отвечать честно, сколько они платят своим работникам, и при этом не бояться проверок налоговиков. Одной из вероятных причин, объясняющих эту разницу, является выплата зарплат в конвертах.

Самое большое расхождение выявилось в отрасли недвижимости. Официальная заработная плата, согласно ЦСУ, в этой сфере составляет 574 евро, а руководители предприятий указывали, что платят своим работникам 920 евро. Разница - 37%.

Реклама

Такая же разница в зарплатах обнаружилась еще в двух отраслях - текстильной промышленности и отрасли общественного питания. Чуть меньше - в розничной торговле и производстве мебели - по 36%. Полный список отраслей, где данные по официальным и реальным зарплатам сильно отличаются - см. ниже.

1. Недвижимость. Официальная зарплата - 574 евро, реальная - 920 евро, разница 346 евро или 37%

2. Общественное питание. Официальная зарплата - 407 евро, реальная - 650 евро, разница 243 евро или 37%

3. Текстильная промышленность. Официальная зарплата - 445 евро, реальная - 701 евро, разница 256 евро или 37%

4. Розничная торговля. Официальная зарплата - 458 евро, реальная - 712 евро, разница 254 евро или 36%

5. Деревообработка и производство мебели. Официальная зарплата - 524 евро, реальная - 821 евро, разница 297 евро или 36%

6. Строительство. Официальная зарплата - 618 евро, реальная - 855 евро, разница 237 евро или 28%

7. Металлообработка. Официальная зарплата - 588 евро, реальная - 819 евро, разница 231 евро или 28 %

8. Транспорт и логистика. Официальная зарплата - 631 евро, реальная - 879 евро, разница 248 евро или 28%

9. Производство продуктов питания. Официальная зарплата - 619 евро, реальная - 858 евро, разница 239 евро или 28%

10. Сельское хозяйство. Официальная зарплата - 525 евро, реальная - 698 евро, разница 173 евро или 25%.

Как уже сообщал Русский TVNET, самый быстрый рост зарплат, почти на 14%, был в фармацевтике, химической промышленности и в страховании.

Самые высокие нетто-зарплаты уже несколько лет сохраняются в ИТ и финансовой сфере, самые низкие - в образовании и медицине.

В Риге средняя зарплата составила 936 евро, в Даугавпилсе – 582 евро. Средняя зарплата в Курземе составляла в прошлом году 678 евро, в Земгале 680 евро, в Латгале 594 евро, в Видземе 649 евро, в Рижском регионе и Юрмале 865 евро.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

"Меня не взяли подметать полы, а теперь я на обложке" Hi-Tech

"Меня не взяли подметать полы, а теперь я на обложке"

Ленивый кот, которого нельзя обыграть в наперстки, умилил Сеть Wo&Men

Ленивый кот, которого нельзя обыграть в наперстки, умилил Сеть

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света Hi-Tech

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света

Как изменился дизайн выпускного платья за последние 80 лет Wo&Men

Как изменился дизайн выпускного платья за последние 80 лет

Москва отреагировала на запрет въезда Юлии Самойловой на Украину Showbiz

Москва отреагировала на запрет въезда Юлии Самойловой на Украину

Зарплаты

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 