Топ-10 отраслей, в которых официальная зарплата отличается от реальной

Любопытную статистику опубликовало в своем отчете по зарплатам предприятие по отбору персонала CV-Online Latvia.

Оно выявило те отрасли, где обнаружилось самое большое расхождение реальных зарплат с теми, которые публикует Центральное статистическое управление (ЦСУ). Поскольку опрос CV-Online проходил анонимно, руководители предприятия могли отвечать честно, сколько они платят своим работникам, и при этом не бояться проверок налоговиков. Одной из вероятных причин, объясняющих эту разницу, является выплата зарплат в конвертах.

Самое большое расхождение выявилось в отрасли недвижимости. Официальная заработная плата, согласно ЦСУ, в этой сфере составляет 574 евро, а руководители предприятий указывали, что платят своим работникам 920 евро. Разница - 37%.

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Такая же разница в зарплатах обнаружилась еще в двух отраслях - текстильной промышленности и отрасли общественного питания. Чуть меньше - в розничной торговле и производстве мебели - по 36%. Полный список отраслей, где данные по официальным и реальным зарплатам сильно отличаются - см. ниже.

1. Недвижимость. Официальная зарплата - 574 евро, реальная - 920 евро, разница 346 евро или 37%

2. Общественное питание. Официальная зарплата - 407 евро, реальная - 650 евро, разница 243 евро или 37%

3. Текстильная промышленность. Официальная зарплата - 445 евро, реальная - 701 евро, разница 256 евро или 37%

4. Розничная торговля. Официальная зарплата - 458 евро, реальная - 712 евро, разница 254 евро или 36%

5. Деревообработка и производство мебели. Официальная зарплата - 524 евро, реальная - 821 евро, разница 297 евро или 36%

6. Строительство. Официальная зарплата - 618 евро, реальная - 855 евро, разница 237 евро или 28%

7. Металлообработка. Официальная зарплата - 588 евро, реальная - 819 евро, разница 231 евро или 28 %

8. Транспорт и логистика. Официальная зарплата - 631 евро, реальная - 879 евро, разница 248 евро или 28%

9. Производство продуктов питания. Официальная зарплата - 619 евро, реальная - 858 евро, разница 239 евро или 28%

10. Сельское хозяйство. Официальная зарплата - 525 евро, реальная - 698 евро, разница 173 евро или 25%.

Как уже сообщал Русский TVNET, самый быстрый рост зарплат, почти на 14%, был в фармацевтике, химической промышленности и в страховании.

Самые высокие нетто-зарплаты уже несколько лет сохраняются в ИТ и финансовой сфере, самые низкие - в образовании и медицине.

В Риге средняя зарплата составила 936 евро, в Даугавпилсе – 582 евро. Средняя зарплата в Курземе составляла в прошлом году 678 евро, в Земгале 680 евро, в Латгале 594 евро, в Видземе 649 евро, в Рижском регионе и Юрмале 865 евро.