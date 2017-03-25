Не забудьте: В воскресенье переводим стрелки на час вперед

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Еще раз напоминаем, что в ночь на воскресенье, 26 марта Латвия переходит на летнее время. Это означает, что в 3:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Правила КМ Латвии определяют, что переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, в 4:00 – тогда часы переводятся на час назад, а на летнее время – в последнее воскресенье марта, в 3:00 – часы, соответственно, нужно перевести на час вперед.

Таким образом,

по летнему времени латвийцы будут жить семь месяцев.

Переход на зимнее время в этом году запланирован на 29 октября.

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В Латвии летнее время было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время в Латвии в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток

и экономии электроэнергии на освещение.

Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.

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