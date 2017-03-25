Не забудьте: В воскресенье переводим стрелки на час вперед

Еще раз напоминаем, что в ночь на воскресенье, 26 марта Латвия переходит на летнее время. Это означает, что в 3:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.
Правила КМ Латвии определяют, что переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября, в 4:00 – тогда часы переводятся на час назад, а на летнее время – в последнее воскресенье марта, в 3:00 – часы, соответственно, нужно перевести на час вперед.
Таким образом,
по летнему времени латвийцы будут жить семь месяцев.
Переход на зимнее время в этом году запланирован на 29 октября.
В Латвии летнее время было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время в Латвии в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.
Летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток
и экономии электроэнергии на освещение.
Критики летнего времени говорят о негативном влиянии перевода часов на здоровье людей и указывают на то, что экономическая польза летнего времени не доказана.Еще по этой теме