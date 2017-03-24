Смета реконструкции Большой эстрады выросла на несколько миллионов

 

Фото: Publicitātes

Полученные от претендентов предложения на конкурс по реконструкции Большой эстрады в Межапапке на 6-10 млн евро превышают предусмотренное финансирование, рассказал директор департамента собственности Риджской думы Олег Буров.

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Контрольная смета для проекта составляет 19,4 млн евро без НДС и 23,47 млн евро с НДС.

Поступило три предложения, и вчера они были открыты. Объединение «Lemminkainen Latvija» и «Lemminkainen Eesti» предлагает цену 24,58 млн евро без НДС, объединение «Re&Re» и AО «LNK Industries» - 26,743 млн евро без НДС, объединение ООО «Monum» и UAB «Litana ir Ko» - 27,5 млн евро без НДС.

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По словам Бурова,

все предложения превышают смету на 6-10 млн евро, и это очень большая разница. Архитекторов попросят выяснить, почем такая разница возникла.

Департамент проверит претендентов и в случае необходимости потребует дополнительной информации. Если лишних вопросов не возникнет, решение о победителе может быть принято через неделю. Если со стороны предприятий не будет жалоб, договор можно подписать сразу после Пасхи, сказал Буров.

Пока не решено, где взять дополнительные деньги, так как о конечной сумме еще не информированы ни руководство Рижской думы, ни Министерство культуры.

Планируется, что реализация первого этапа проекта начнется летом, и сдан он будет в июне 2018 года.

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