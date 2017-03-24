Мадрид, Женева и Одесса: летом из Риги можно будет летать в 89 направлений

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

Летом текущего года из международного аэропорта «Рига» можно будет летать в 89 направлений - сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.

Начиная с 26 марта к существующим маршрутам авиакомпании предложат еще 16 новых.

Так, например, в летний сезон латвийцы дополнительно смогут отправится в Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Темпере (Финляндия), Мадрид (Испания), Катанью (Италия), Одессу (Украина), Казань (Россия), Лиепаю (Латвия).

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С 13 июля по 17 августа, когда будет закрыт Вильнюсский аэропорт, «airBaltic» организует также перелеты в Каунас, а авиакомпания «Wizz Air» откроет полеты в Рейкьявик и в Бари (Италия), а «Scandinavian Air System» (SAS) с 26 марта начинает полеты в Копенгаген.

В общей сложности, в летний сезон в аэропорту «Рига» будут работать 17 авиакомпаний

Как уже сообщалось ранее, с 16 мая Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» начнет внутренние полеты между Ригой и Лиепаей.

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