Франция требует тюремного заключения для президента «Rietumu banka»

Aleksandrs Pankovs
 

Aleksandrs Pankovs. Фото: Lita Krone/LETA

Национальная финансовая прокуратура Франции по делу об отмывании денег требует четырех лет тюремного заключения для президента «Rietumu banka» Александра Панкова и 90 млн евро штрафа для банка, сообщает французский портал «NordLittoral».

18 месяцев условного срока прокуратура требует также для руководителя представительства банка во Франции Сергея Щуки.

Для главного обвиняемого по этому делу, бывшего руководителя компании «France Offshore» Надава Бенсуссана, прокуратура требует семи лет тюрьмы.

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Как сообщала весной прошлого года передача ЛТВ «de facto», по этому объемному делу, переданному прокуратуре Франции, против «Rietumu bankа» и Панкова выдвинуто обвинение в помощи в отмывании денег.

Как свидетельствуют так называемые панамские документы, Бенсуссан был среди клиентов обслуживающих офшоры юристов «Mossack Fonseca», которые пользовались услугами «Rietumu bankа».

Банк отказывается от любых комментариев по этому делу.

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