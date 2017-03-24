«Rietumu banka» не согласен с обвинениями французской прокуратуры

AS "Rietumu banka" administratīvā ēka
 

AS "Rietumu banka" administratīvā ēka. Фото: Lita Krone / LETA

АО «Rietumu banka» не согласно с обвинениями национальная финансовая прокуратура Франции и позицией прокурора по делу «France Offshore», заявил агентству ЛЕТА руководитель юридического управления банка Ярослав Замулло.

«Беспрецедентные требования обвинения не имеют основания, и они будут серьезнейшим образом оспорены как с юридической, так и фактической точки зрения. Мы еще раз подчеркиваем, что вели себя корректно, соблюдая закон», - сказал Замулло.

По его словам, банк по-прежнему уверен, что суд оценит факты справедливо и объективно, а юристы убедительно докажут, что со стороны банка и председателя его правления не допускалось никаких нарушений.

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Как сообщил французский портал «NordLittoral», национальная финансовая прокуратура Франции по делу об отмывании денег требует четырех лет тюремного заключения для президента «Rietumu banka» Александра Панкова и 90 млн евро штрафа для банка, сообщает французский портал «NordLittoral».

18 месяцев условного срока прокуратура требует также для руководителя представительства банка во Франции Сергея Щуки.

Для главного обвиняемого по этому делу, бывшего руководителя компании «France Offshore» Надава Бенсуссана, прокуратура требует семи лет тюрьмы.

Как сообщала весной прошлого года передача ЛТВ «de facto», по этому объемному делу, переданному прокуратуре Франции, против «Rietumu bankа» и Панкова выдвинуто обвинение в помощи в отмывании денег.

Как свидетельствуют так называемые панамские документы, Бенсуссан был среди клиентов обслуживающих офшоры юристов «Mossack Fonseca», которые пользовались услугами «Rietumu bankа».

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