Министерство благосостояния попросит 79 тыс. евро на ремонт здания

На следующей неделе на заседании правительства Министерство благосостояния попросит выделить ему 79 тыс. евро на неотложный ремонт здания, техническое обследование и устранение рисков аварии.

В начале года планировалось провести косметический ремонт на втором этаже, поменяв покрытие полов, покрасив стены и потолки, но при демонтаже старых полов обнаружилось, что здание находится в плохом техническом состоянии.

Минблаг содержит здание на средства из государственного бюджета, но на капитальные ремонты средств не предусмотрено. На косметические ремонты из бюджета доступно в среднем 30 тыс. евро в год.

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В здании, построенном в 1900 году, нужно срочно менять межэтажные перекрытия.

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