Эксперт: переход на летнее и зимнее время - опасная бессмыслица

 

Фото: depositphotos.com

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 марта, страны ЕС переходят на летнее время: в три часа ночи жители Латвии переведут стрелки на час вперед. А стоит ли?

Результаты последних репрезентативных опросов, проведенных в Германии авторитетной компанией YouGov, совершенно однозначны: почти две трети немцев считают переход на летнее и зимнее время бессмысленной процедурой и выступают за то, чтобы отменить этот полугодовой ритуал, пишет DW.com.

Собственно говоря,

речь идет о так называемом летнем времени, потому что зимнее - это «нормальное» время, по которому Европа жила до 1980 года.

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Но сегодня уже все перепуталось. Как бы то ни было, но спустя почти 40 лет после того, как в Германии впервые начали переходить на летнее и зимнее время, уже ясно, что экономические выгоды от этого существенно меньше, чем считалось когда-то. Не говоря уже о том, как влияют переходы на состояние здоровья людей.

Диктат «социальных» часов

«Мужчине нужно шесть часов сна, женщине - семь, а дураку - восемь», - сказал однажды Наполеон.

Время сна император считал потерянным временем, и сам обходился шестью часами - как, например, и знаменитый изобретатель Эдисон. Зато Эйнштейну требовалось не меньше десяти, а он, как известно, вовсе не был дураком.

Потребность во сне, также как и время, когда человек засыпает и просыпается, - очень индивидуальные вещи, и в значительной мере они предопределены генетически. Это показывает, в частности, в своей книге «Wie wir ticken» (это название переводится по смыслу: «Как идут наши внутренние часы») ведущий немецкий хронобиолог Тилль Рённеберг.

«Кто рано встает, тому бог дает», «У ранней пташки золото в клюве», «Кто раньше встает, все грибы соберет, а сонливый и ленивый идут после за крапивой», - подобные поговорки есть почти у каждого народа.

Смысл их очевиден: люди, спящие больше и дольше, считаются лентяями.

Рённеберг, который проводил исследования в Германии, Испании, США, Индии, Бразилии и проанализировал детальную информацию о 80 тысячах жителей трех континентов, считает подобные «народные мудрости» безнадежно устаревшими. Они соответствовали действительности в те времена, когда большинство населения планеты занималось сельским хозяйством, но сейчас это не так. Около 60 процентов европейцев относятся к так называемым «совам», то есть предпочитают поздно ложиться и поздно вставать.

Увы, это далеко не всегда удается. «Внутренним», биологическим часам приходится подлаживаться под «социальные», так что «совы», как правило, должны раньше, чем им хотелось бы, вставать на работу, в институт или в школу. К чему это приводит, хорошо известно многим: трудно сконцентрироваться, человек становится раздражительным, быстро устает, хуже переносит физические, умственные и эмоциональные нагрузки... Сон в этом случае идет вразнобой с генетически заданным биоритмом, подчеркивает эксперт.

Почему мужчины предпочитают молодых женщин?

Кроме того, правильный режим сна (и, естественно, бодрствования) зависит от гораздо большего числа факторов, чем одна лишь принадлежность к «совам» или «жаворонкам».

Степень усталости, возраст, пол, стиль жизни, время года, - все это играет важную роль. Так, например, маленькие дети, как правило, относятся (к ужасу их родителей) к ранним хронотипам, но позже режим сна сдвигается у них на более позднее время. Абсолютными «совами» являются подростки и молодежь, начиная с переходного возраста и лет до двадцати. Они могут чуть ли не до утра сидеть перед телевизором, гулять с друзьями или танцевать на дискотеке, зато утром их не добудишься.

Поэтому немецкий ученый страстно выступает за то, чтобы перенести начало занятий в школах и вузах на более позднее время. Ведь первый урок, а то и два пропадают впустую. «Дело тут не в дисциплине, а в биологии», - подчеркивает Тилль Рённеберг.

У мужчин и женщин, например, суточный ритм не просто меняется с возрастом, но меняется по-разному и совпадает нечасто. Немецкий эксперт полушутя-полусерьезно замечает, что, наверное, именно этим можно объяснить, почему зрелые мужчины часто женятся на молодых: в возрасте 40-45 лет у мужчины и 30-35 лет у женщины их внутренние часы с большой долей вероятности будут идти примерно одинаково.

Любое нарушение естественного, природного ритма, регулирующего режим сна, нарушает стабильность наших внутренних часов, а значит и всего организма. Таким недопустимым вмешательством в природный ритм хронобиолог считает переход на «сезонное» время. На основе многочисленных экспериментов Рённеберг доказывает, что это отрицательно сказывается не только на самочувствии людей, но и на их продуктивности. То есть является неэффективным и с экономической точки зрения.

Как подчеркивает ученый,

обычно проходит не меньше 3-4 недель после перехода на летнее, а осенью - обратно на «нормальное» время,

пока наши внутренние часы не синхронизируются с часами «социальными». Если же погода не соответствует сезону (то есть весна запаздывает или лето затягивается), требуется даже больше.

Еще опаснее, кстати, посменная работа, когда день превращается в ночь, а ночь в день. Но это хотя бы диктуется производственной необходимостью, а перевод стрелок раз в полгода - полная бессмыслица, подчеркивает эксперт.

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