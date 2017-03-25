Школьные столовые, возможно, поднимут цены для посторонних — в том числе учителей

Людям со стороны, вероятно, запретят питаться в школьных столовых «за копейки»: там, по данным Госконтроля, цена еды подчас ниже себестоимости. Выгоду от этого получает не только школьник, кому это полагается, но и другие посетители школьных столовых. В итоге самоуправление терпит убытки, указывает Госконтроль - и предлагает брать со всех, кроме учащихся, дополнительную плату, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Школьники начальных классов обедают за 1,42 евро, питание оплачивает государство. Остальным полностью или частично дотирует самоуправление.

Если муниципалитет беднее, кормит школьников до 6-го класса. Побогаче - до девятого. Остальным продает порции за ту же сумму, что выделена на младших учеников. И цена эта занижена, постановил Госконтроль, проведя ревизию в девяти самоуправлениях.

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«Мы обнаружили, что самоуправления некорректно рассчитывают реальные расходы на услугу и устанавливают меньшую цену. В некоторых местах - вдвое, а где-то и в пять раз больше», - указал директор ревизионного департамента Эдгар Корчагин.

Этим пользуются не только ученики.

Как постановил Госконтроль, обедать в школьную столовую приходят и учителя, и совершенно посторонние люди.

А это нерациональная трата муниципального бюджета, а значит, и денег из кошелька каждого жителя этого самоуправления.

«Самоуправления софинансируют школьные обеды. Но в этих столовых едят еще и учитель, а иногда и люди со стороны. И получается, что и им самоуправление невольно софинансирует это.

А значит, за это платит каждый житель самоуправления. Если мы говорим об учителях - конечно, они могут питаться в школьных столовых. Но не за сниженную цену. В противном случае, это будет считаться дополнительным благом со стороны работодателя. И тогда это благо должно облагаться налогом», - добавил Корчагин.

Госконтроль предлагает решение проблемы - установить в школах две разные цены на одни и те же продукты. Работники и другие посетители столовых будут платить реальную цену, а более низкую - учащиеся, так как самоуправление школьникам частично оплачивает соответствующие траты. Муниципалитеты согласились и кое-где уже сделали перерасчет.

Например, в Раунасской волости педагогам придется платить за обед вдвое больше, чем раньше.

«Мы сделали перерасчет по той схеме, которую нам предоставил Госконтроль, и рассчитали новые тарифы.

Да, до этого действительно учителя питались дешевле. Сейчас цена для них выросла. Не в два раза, но что-то около того», - указала глава местного самоуправления Эвия Зурге.

Заложниками ситуации оказались учителя. Они вынуждены есть в школьной столовой, потому что альтернатив зачастую нет.

Особенно в регионах. А платить больше с их зарплатами - это удар по кошельку, убеждена завуч Марупской средней школы Анджела Соколова.

Кроме того, еда в школьных столовых оставляет желать лучшего, отмечает педагог. За дотации, которые выделяются на питание учеников, приличного обеда не сваришь.

Ассоциация школьных столовых уже давно говорит, что на эти деньги прокормить учеников практически невозможно, и уже который год призывает власти пересмотреть объемы дотаций, которые не менялись уже десять лет.

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