Резко выросло число людей, которые ездят в Латвию за дешевым алкоголем

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В последнее время резко выросло число людей, которые ездят в Латвию из Эстонии за дешевым алкоголем. Некоторые из них сделали из этого бизнес и открыто продают спиртные напитки через социальные сети. Алкокурьеров не останавливает даже тот факт, что их деятельность является незаконной.

В Эстонии частным лицам запрещено продавать алкоголь с латвийскими акцизными марками. Логика в таком запрете простая – с помощью такой торговли Эстония недополучает деньги, которые идут в казну соседей, сообщает портал Tarbija24.

Однако, несмотря на запрет, в социальной сети Facebook можно найти множество групп, которые продают алкоголь из Латвии. Одна из таких групп - «Soodne alko Lätist – Alko1000, Mego, SuperAlko, AlkoShop».

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По данным Института конъюнктуры,

четыре процента тех, кто покупает алкоголь в Латвии, делают это, чтобы выставить его затем на продажу.

Пресс-секретаря Налогово- таможенного департамента Майлин Аасмяэ подтвердила, что без уплаты налогов можно привозить алкоголь из Латвии только для личного пользования. Его дальнейшая продажа запрещена.


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