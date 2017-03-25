В Латвии отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида

В Латвии 25 марта отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день в 1949 году начались организованные советскиим властями массовые депортации, в результате которых около 43 тысяч латвийцев были вывезены в Сибирь. В память о жертвах коммунистических репрессий будут вывешены государственные флаги в траурном оформлении.
В Риге проходят памятные мероприятия и концерты – минута памяти на станции Шкиротава, шествие от Музея оккупации Латвии к памятнику Свободы.
Памятные мероприятия пройдут и в других латвийских городах — в том числе Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Вентспилсе.
Историки называют депортации 1949 года одним из самых трагических периодов в истории современной Латвии.
Многие ссыльные не могли взять с собой необходимых вещей, людей, не щадя ни детей, ни стариков, везли в теплушках, как скот, в ужасных условиях, и далеко не все добирались живыми к месту назначения.