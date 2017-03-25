В Латвии отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида

Фото: Ieva Čīka / LETA

В Латвии 25 марта отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день в 1949 году начались организованные советскиим властями массовые депортации, в результате которых около 43 тысяч латвийцев были вывезены в Сибирь. В память о жертвах коммунистических репрессий будут вывешены государственные флаги в траурном оформлении.