В Латвии отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

В Латвии 25 марта отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день в 1949 году начались организованные советскиим властями массовые депортации, в результате которых около 43 тысяч латвийцев были вывезены в Сибирь. В память о жертвах коммунистических репрессий будут вывешены государственные флаги в траурном оформлении.

В Риге проходят памятные мероприятия и концерты – минута памяти на станции Шкиротава, шествие от Музея оккупации Латвии к памятнику Свободы.

Памятные мероприятия пройдут и в других латвийских городах — в том числе Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Вентспилсе.

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Историки называют депортации 1949 года одним из самых трагических периодов в истории современной Латвии.

Многие ссыльные не могли взять с собой необходимых вещей, людей, не щадя ни детей, ни стариков, везли в теплушках, как скот, в ужасных условиях, и далеко не все добирались живыми к месту назначения.


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