У контролеров появится новое «оружие» против «зайцев»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются тысячи пассажиров. Неизбежны различные ситуации, например, такие как конфликты, кражи, вандализм, которые требуют немедленного вмешательства. Чтобы оперативно разрешать подобные ситуации и сократить их число, у контролеров общественного транспорта появятся камеры видеонаблюдения.

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Видеокамеры помогут разрешить конфликтные ситуации и оценить жалобы.

Наличие видеокамеры повысит безопасность контролеров и пассажиров при проверке билетов.

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Видеонаблюдение будет осуществляться в соответствии с требованиями о защите личных данных, и пассажиры будут заранее предупреждены, что ведется съемка. Камеры будут крепиться к экипировке контролеров – на груди справа.

Записи с камер, расположенных в общественном транспорте, сохраняются в течение трех дней, поэтому для рассмотрения некоторых случаев важно зафиксировать дату.

Записи с видеокамер контролеров будут храниться 15 дней.

Следует отметить, что, согласно требований о защите персональных данных, видеозаписи могут быть выданы только на основании запроса полиции.

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