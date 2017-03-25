У контролеров появится новое «оружие» против «зайцев»

Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются тысячи пассажиров. Неизбежны различные ситуации, например, такие как конфликты, кражи, вандализм, которые требуют немедленного вмешательства. Чтобы оперативно разрешать подобные ситуации и сократить их число, у контролеров общественного транспорта появятся камеры видеонаблюдения.

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Видеокамеры помогут разрешить конфликтные ситуации и оценить жалобы.

Наличие видеокамеры повысит безопасность контролеров и пассажиров при проверке билетов.

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Видеонаблюдение будет осуществляться в соответствии с требованиями о защите личных данных, и пассажиры будут заранее предупреждены, что ведется съемка. Камеры будут крепиться к экипировке контролеров – на груди справа.

Записи с камер, расположенных в общественном транспорте, сохраняются в течение трех дней, поэтому для рассмотрения некоторых случаев важно зафиксировать дату.

Записи с видеокамер контролеров будут храниться 15 дней.

Следует отметить, что, согласно требований о защите персональных данных, видеозаписи могут быть выданы только на основании запроса полиции.

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