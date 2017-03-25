Рижскую школу проверили на лояльность: Поступил сигнал о праздновании 23 февраля

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Бдительный прохожий 23 февраля заметил, что в Рижской средней школе №96 что-то праздновали. И Служба качества образования провела там проверку на лояльность, сообщает Русское вещание LTV7.

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Проходивший мимо Рижской средней школы №96 в день 23 февраля бдительный гражданин увидел детей, которые заходили в школу с воздушными шариками. После чего Служба качества образования получила заявление, а школа получила звонок — ждите.

«Ознакомились со всеми документами, планом развития школы, с воспитательной программой, с планами классных руководителей, сходили по школе, смотрели — есть ли у нас торжественная стена. И под конец было анкетирование детей и учителей», - рассказала директор школы Ирма Лихачёва.

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Проверка в школе заняла примерно 3 часа.

Однако, именно опрос учеников и руководства школы помог пролить свет на эту ситуацию — говорят в Службе качества образования.

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«В своём письме заявитель никаких подробностей не рассказал, только сообщил, что похоже, в школе — праздник. И у него это вызвало возмущение — что же это за праздник? Мы все можем предположить, какой праздник заявитель имел в виду. Мы отправились на проверку, поговорили со школьниками, они указали, что праздники действительно были, но какие именно — не указали. Но руководство школы нам объяснило, что в эти дни праздновали масленицу», - говорит директор Департамента надзора IKVD Юрис Зивертс.

«Мы работаем по плану. У нас 23 февраля в плане нет. Но, в эту неделю с 20 по 24 у нас в школе отмечалась масленица.

Т.к. мы школа нацменьшинств, мы чтим традиции народа», - говорит Лихачёва.

В Службе качества образования говорят, ни одна жалоба о возможной нелояльности педагогов или школ, пока не подтвердилась.

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