Свинство в Пардаугаве: разбросанные лифчки, покрышки, сломанная мебель

На местной свалки в Пардаугаве, между улицами Вея и Конраду, можно найти все, что душе угодно.

Здесь можно найти не только мешки с мусором и пластмассовые бутылки, но и разбросанную одежду, сломанную мебель, матрасы, покрышки.

Судя по «находкам», кто-то тут жарил ясо на гриле, а дама потеряла нижнее белье.

Реклама







































































Aizvērt Местная свалка между улицами Вея и Конрада TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







В то время, как в стране начинается Большой субботник, наш портал будет разоблачать тех, кто оставляет следы за собой в лесу, парке, на обочине дороги.

TVNET предлагаем присылать фотографии или видео с «работой нечистоплотных людей» на электронную почту - cukas@co.tvnet.lv

Еще по этой теме