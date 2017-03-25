Свинство в Пардаугаве: разбросанные лифчки, покрышки, сломанная мебель

На местной свалки в Пардаугаве, между улицами Вея и Конраду, можно найти все, что душе угодно.
Здесь можно найти не только мешки с мусором и пластмассовые бутылки, но и разбросанную одежду, сломанную мебель, матрасы, покрышки.
Судя по «находкам», кто-то тут жарил ясо на гриле, а дама потеряла нижнее белье.
В то время, как в стране начинается Большой субботник, наш портал будет разоблачать тех, кто оставляет следы за собой в лесу, парке, на обочине дороги.
TVNET предлагаем присылать фотографии или видео с «работой нечистоплотных людей» на электронную почту - cukas@co.tvnet.lvЕще по этой теме