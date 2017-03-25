Правительство рассмотрит вопрос о выкупе Большого кладбища

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe / LETA

Несмотря на возражения Министерства финансов, в повестку заседания правительства на следующей неделе включен вопрос о выкупе государством территории Большого кладбища с использованием права первой руки.

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Во вторник, 28 марта, правительство рассмотрит вопрос об использовании права первой руки на выкуп территории Большого кладбища за 372 443 евро, свидетельствует повестка заседания правительства.

Государственная инспекция по охране памятников культуры (ГИОПК) 17 февраля получила заявление от департамента собственности Рижской думы с просьбой рассмотреть использование права первой руки на покупку в отношении Большого кладбища, поясняют в Министерстве культуры.

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Большое кладбище в Риге

Фото: Большое кладбище в Риге0

Недвижимость является архитектурным памятником государственного значения,

отмечает ГИОПК. Принимая во внимание расположение, способ использования, необходимость обеспечивать доступность кладбища для общественности, ГИОПК считает целесообразным использовать право первой руки на покупку собственности за 372 443 евро, включая налог на добавленную стоимость.

Если правительство примет решение о выделении необходимой суммы денег, ГИОПК примет решение об использовании права первой руки и направит его департаменту собственности Рижской думы.

После использования государством права первой руки ГИОПК передаст собственность в управление Министерства финансов.

В свою очередь Министерство финансов считает, что передавать Большое кладбище в управление Минфина и ГАО «Валст некустамие ипашуми» не следует, так как это не является характерной для данных учреждений функцией.

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