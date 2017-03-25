В ночь на воскресенье ожидается туман

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В ночь на воскресенье ожидаются осадки, в некоторых местах образуется туман, сообщают синоптики.

Температура воздуха ночью понизится до +1, -3 градусов, на некоторых участках дорог образуется лед.

В воскресенье днем, главным образом в Видземе и Латгале, ожидается дождь, ветер усилится, вечером в порывах он может достигать скорости 11-16 метров в секунду.

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Температура днем составит +4, +9 градусов.

В Риге ночью образуется туман, в воскресенье днем будет облачно, но существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +7, +8 градусов. Вечером в воскресенье западный, юго-западный ветер в порывах может достигать 13 метров в секунду.

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