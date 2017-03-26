На следующей неделе - мороз, снег и сильное потепление

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

На следующей неделе в Латвию хлынут арктические воздушные массы, однако в понедельник и в конце недели возможна самая высокая температура воздуха с осени.

Сейчас к Латвии с северо-запада движется небольшой теплый атмосферный фронт, но ему на пятки наступает холодный фронт. В понедельник с запада придет новый теплый атмосферный фронт, в результате чего местами в Курземе и Земгале температура воздуха достигнет отметки в +12..+13 градусов. Однако уже в ночь на среду Латвию с севера пересечет холодный фронт, поэтому во вторник будет значительно холоднее. Больших осадков синоптики не прогнозируют, будет дуть порывистый ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно нынешнему прогнозу, в середине недели в части Латвии может образоваться кратковременный снежный покров. Температура ночи в отдельные ночи опустится до -1..-7 градусов.

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В конце недели ожидается приход теплых и влажных воздушных масс с юго-запада, пройдут дожди. При этом даже при облачности температура воздуха поднимется до +10 градусов, а в солнечные моменты температура воздуха в первые дни апреля может превысить отметку в +15 градусов.


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