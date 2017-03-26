KNAB не нашел нарушений в шикарном приеме посольства Латвии в Египте

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Согласно результатам проверки Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), нарушений при проведении посольством Латвии в Египте мероприятия в пятизвездочной гостинице в Каире выявлено не было.

KNAB проверил информацию о том, что чиновники посольства нарушили нормы закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц, приняв помощь от египетских бизнесменов в ходе организации мероприятия в честь 98-й годовщины со дня провозглашения Латвийской республики, сообщает агентство ЛЕТА.

Антикоррупционное бюро не выявило фактов, что сотрудники посольства приняли неразрешенные дары, нарушив ограничения, установленные законом.

Реклама

Как уже писал Русский TVNET, спустя две недели после 18 ноября в пятизвездочном отеле в столице Египта Каире был организован прием, формально посвященный годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Об угощении на мероприятии заботился известный шеф-повар Мартиньш Ритиньш, а развлекал гостей певец Сергей Егерс.

На вопрос о затратах на мероприятие, обстоятельствах его организации, закупках и списке гостей посольство вначале не отвечало, а затем заявило, что в соответствии с законом на предоставление ответов может потребоваться месяц. Позже посольство сообщило, что на все вопросы вместо него ответит Министерство иностранных дел.

Министерство проинформировало о том, что расходы на мероприятие составили 8317 евро,

и в эту сумму входит питание для 167 лиц на 4500 евро и гонорар артистам в размере 1500 евро, а также затраты на аренду помещений, кухни, музыкальных инструментов и изготовление приглашений.

Из информации, размещенной на сайте министерства, также проистекает, что на мероприятии в честь государственного праздника Латвии были приняты материальные блага от неназванных «спонсоров - египетских компаний».

Еще по этой теме
Прием посольства Латвии в Египте вызвал вопросы KNAB

Прием посольства Латвии в Египте вызвал вопросы KNAB


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 136000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Два доступных фактора продлят вам жизнь Wo&Men

Два доступных фактора продлят вам жизнь

Фото: в Сеть попали снимки возлюбленной Тарасова «до пластики» Showbiz

Фото: в Сеть попали снимки возлюбленной Тарасова «до пластики»

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta Hi-Tech

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан Hi-Tech

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы Wo&Men

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
BIZNESA DATU ANALĪZES UN SISTĒ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 