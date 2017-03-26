KNAB не нашел нарушений в шикарном приеме посольства Латвии в Египте

Согласно результатам проверки Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), нарушений при проведении посольством Латвии в Египте мероприятия в пятизвездочной гостинице в Каире выявлено не было.

KNAB проверил информацию о том, что чиновники посольства нарушили нормы закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц, приняв помощь от египетских бизнесменов в ходе организации мероприятия в честь 98-й годовщины со дня провозглашения Латвийской республики, сообщает агентство ЛЕТА.

Антикоррупционное бюро не выявило фактов, что сотрудники посольства приняли неразрешенные дары, нарушив ограничения, установленные законом.

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Как уже писал Русский TVNET, спустя две недели после 18 ноября в пятизвездочном отеле в столице Египта Каире был организован прием, формально посвященный годовщине провозглашения Латвийской Республики.

Об угощении на мероприятии заботился известный шеф-повар Мартиньш Ритиньш, а развлекал гостей певец Сергей Егерс.

На вопрос о затратах на мероприятие, обстоятельствах его организации, закупках и списке гостей посольство вначале не отвечало, а затем заявило, что в соответствии с законом на предоставление ответов может потребоваться месяц. Позже посольство сообщило, что на все вопросы вместо него ответит Министерство иностранных дел.

Министерство проинформировало о том, что расходы на мероприятие составили 8317 евро,

и в эту сумму входит питание для 167 лиц на 4500 евро и гонорар артистам в размере 1500 евро, а также затраты на аренду помещений, кухни, музыкальных инструментов и изготовление приглашений.

Из информации, размещенной на сайте министерства, также проистекает, что на мероприятии в честь государственного праздника Латвии были приняты материальные блага от неназванных «спонсоров - египетских компаний».

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