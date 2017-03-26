Птицы летят домой: когда ждать массового возвращения аистов в Латвию

Большинство белых аистов вернутся из мест зимовки в Латвию в апреле, а первые черные аисты могут прилететь уже на следующей неделе, заявил член правления Латвийского фонда птиц Карлис Миллерс.

По его словам, отдельных белых аистов уже заметили в Латвии, однако массовое возвращение этих птиц ожидается в следующем месяце, сообщает агентство ЛЕТА.

При этом эксперт отметил, что черные аисты могут вернуться уже на днях.

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В Латвию уже прилетела часть птиц, которые зимуют поблизости, в Европе, в свою очередь птицы, зимующие в странах Азии и Африки, находятся в пути.

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