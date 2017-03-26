В понедельник усилится ветер, но потеплеет до +13 градусов

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Вечером в воскресенье в Латвии ожидаются порывы западного ветра со скоростью 12-17 метров в секунду, а в ночь на понедельник ветер сменит направление на северо-западное и немного стихнет. Днем его порывы снова усилятся до 12-17 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Облака рассеются, но местами, особенно в Видземе, вернутся во второй половине дня в понедельник, однако значительных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха опустится до -1..+4 градусов. Днем воздух прогреется до +5..+10 градусов, а в части Курземе и Земгале - до +11..+13 градусов.

Реклама

В Риге в понедельник ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня появятся облака, но осадков не прогнозируется. Северо-западный, а ближе к вечеру - западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +11 градусов днем.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jelgava, 20000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54000 EUR

reklama.vesti.lv

Фото: Самые сексуальные торсы известных латвийских мужчин Showbiz

Фото: Самые сексуальные торсы известных латвийских мужчин

Фото: в Сеть попали снимки возлюбленной Тарасова «до пластики» Showbiz

Фото: в Сеть попали снимки возлюбленной Тарасова «до пластики»

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы Wo&Men

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы

Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин Hi-Tech

Новый автомобиль Tesla будет в 10 раз безопаснее обычных машин

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан Hi-Tech

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
279 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
HR MANAGER
HR MANAGER
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
INSTRUCTORS (MULTIPLE POSITIONS ...
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 