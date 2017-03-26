В понедельник усилится ветер, но потеплеет до +13 градусов

Вечером в воскресенье в Латвии ожидаются порывы западного ветра со скоростью 12-17 метров в секунду, а в ночь на понедельник ветер сменит направление на северо-западное и немного стихнет. Днем его порывы снова усилятся до 12-17 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Облака рассеются, но местами, особенно в Видземе, вернутся во второй половине дня в понедельник, однако значительных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха опустится до -1..+4 градусов. Днем воздух прогреется до +5..+10 градусов, а в части Курземе и Земгале - до +11..+13 градусов.

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В Риге в понедельник ожидается преимущественно ясная погода, во второй половине дня появятся облака, но осадков не прогнозируется. Северо-западный, а ближе к вечеру - западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +11 градусов днем.