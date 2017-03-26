De facto: Телеканалы LNT и TV3 снова продадут

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Следующий владелец телеканалов TV3 и LNT - предприятие «Providence Equity Partners» (PEP) - со временем снова продаст их, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Компания уже с конца 80-х годов прошлого века вкладывает средства своих клиентов в телекоммуникационные и интернет-предприятия по всему миру, а также в СМИ. Такова модель бизнеса - купить предприятие по одной цене, а затем продать гораздо дороже.

Инвестиционный консультант Айварс Юрцанс в разговоре с De facto заявил: «Любой фонд работает с мыслью, что они владельцы лишь на время. Любая компания, владелец который инвестиционный фонд частного капитала, готовится к продаже. Вопрос лишь в том, будет это через три, пять или семь лет».

Компании, которые занимаются именно журналистикой, в портфеле РЕР находятся в меньшинстве - эти предприятия фонд продает, в среднем, через четыре года. Вместе с другими инвесторами Providence вложился в концерн ProSieben, крупнейшего издателя испанской прессы Ricoletos, а также лидера телевизионного рынка Гонконга TVB. Кроме того, перед продажей компании реформируют - к примеру, компанию Univision, которой принадлежат крупнейшие американские телеканалы на испанском языке, ждет волна увольнений и переход на развлекательное содержание.

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LTV указывает, что перед продажей инвестиционные фонды реформируют принадлежащие себе предприятия с целью увеличить их ценность. РЕР уже несколько лет назад приобрел мобильного оператора Bite (работает в Литве и Латвии) и De facto делает вывод, что из бизнеса Bite и бывших бизнесов MTG создадут новое, более ценное балтийское предприятие. РЕР, скорее всего, ищет способы, как сократить расходы и оптимизировать работу компаний. Совет по конкуренции сомневается, что сможет запретить новому инвестору проводить какие-либо изменения в работе редакций или каналов.

Как уже писал Русский TVNET, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала предложение распространить поправки к закону о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, в сфере электронных СМИ и на телеканалы TV3, LNT и ПБК.

Это означает, что если Сейм поддержит поправки, то правительство сможет обязать собственников телеканалов продать свою часть, если они владеют значительной долей общества.

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