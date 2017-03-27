Эстрада в Межапарке: предложения превышают смету

На конкурс первой очереди реконструкции Большой эстрады в Межапарке поступили три предложения, и все они на несколько миллионов превышают предусмотренное финансирование.

Удорожание контрольной сметы допускается на 10 процентов, однако, если все претенденты подали предложения, значительно превышающие предусмотренное финансирование, то либо между предприятиями заключено незаконное соглашение, которое относительно легко обнаружить, либо произошла ошибка в экономических расчетах, сообщает NRA.

Директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров сообщил, что удорожание по сравнению с намеченным финансированием составляет от шести до десяти миллионов евро. Все три претендента не связаны между собой - это компании из Эстонии, Финляндии, Литвы и Латвии. На конкурс поступили предложения от объединения «Lemminkainen» (состоит из ООО «Lemminkainen Latvija» и ООО «Lemminkainen Eesti»), объединения LNK, RERE и объединения «Monum&Litana» (ООО «Monum» и ЗАО «Litana ir Ko»).

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Буров отметил, что в техническом проекте, видимо, неправильно подготовлена экономическая часть, поэтому архитекторам и проектировщикам предстоит дать заключение, почему разница между рассчитанным финансированием и предложенной претендентами сметой работ так велика.

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