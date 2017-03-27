Нелегалы на пути в Латвию: на смену вьетнамцам пришли афганцы

Согласно отчету Даугавпилсского управления погранохраны Латвии, в последнее время значительно снизился потом нелегалов из экзотического Вьетнама. Однако все чаще стали останавливать нарушителей государственной границы Латвии из Афганистана, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Еще год назад начальник Даугавпилсского управления погранохраны Латвии Олег Емашов рассказывал латвийским журналистам об огромном потоке граждан Вьетнама, которые незаконным путем пытались пересечь белорусско-латвийскую границу.

Местный Центр для нелегалов и беженцев был буквально переполнен жителями азиатской страны.

Однако, как свидетельствуют данные, в последнее время их число заметно сократилось. Теперь все чаще на границах останавливают граждан арабских стран. Они либо незаконно пытаются проникнуть в нашу страну, либо приходят на контрольно-пропускные пункты и просят убежища.

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«Новая тенденция – это граждане Афганистана, Пакистана. На нашем соседнем участке — это граждане Бангладеш, Напала. Да, есть такие изменения. [...] Это связано с геополитическими изменениями в мире. И используется тот же транзит из Афганистана в Российскую Федерацию, пребывание в Российской Федерации по визам, и далее незаконное пересечение в сторону Европейского Союза, используя всю внешнюю границу Европейского Союза», — поясняет начальник Даугавпилсского управления Государственной погранохраны Латвии.

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По словам Олега Емашова, вьетнамцев на нашей границе стало действительно меньше. И причина отнюдь не в том, что они прекратили попытки попасть в страны Евросоюза. На самом деле — просто стали искать другие пути. Как им кажется, не такие охраняемые.

«Я хотел бы отметить наше эффективное сотрудничество с нашими соседями, белорусскими пограничниками. И даже если привести статистические данные, что нарушений государственной границы на нашем участке втрое меньше, чем в предыдущем году. В 2015 году было 177 нарушителей, а в этомг году совместными усилиями мы задержали 107 нарушителей: 57 на нашей стороне и 50 — на белорусской, на подступах к нашей государственной границе. Но возмжожно, учитывая эффективность нашей охраны, нарушители государственной границы используют участки наших соседей, на латвийско-российской границе, а также на белорусско-литовском участке», — говорит Олег Емашов.

Добавим, в прошлом году с просьбами об убежище на контрольно-пропускные пункты Даугавпилсского управления пришли 62 человека. Из них подавляющее большинство — 29 человек — граждане Афганистана. 9 — из Пакистана и 6 — из России.