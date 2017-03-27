«Час земли» в фотографиях: смотри, как прошла акция в других странах мира

 

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

В прошедшую субботу в Латвии, как и во многих других странах мира, прошла экологическая акция «Час земли». В этот раз мероприятие стало самым масштабным в истории - в нем приняли участие 184 государства.

Организаторы объяснили, что задача акции — не сэкономить электроэнергию, а привлечь внимание к экологическим проблемам.

В Латвии многие государственные, муниципальные и частные организации на час выключили подсветку, в результате чего города погрузились во тьму. Как проходил «Час земли» в других странах - смотри в нашей фотогалерее:

Час земли 2017

Фото: Час земли 20170

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