В ближайшие два года начнется четвертый этап строительства Южного моста

Во второй половине 2018 года или первой половине 2019 года начнется четвертый этап строительство Южного моста, сообщил в Facebook мэр Риги Нил Ушаков.

Он указал, что в рамках четвертого этапа мост соединят с Виенибас гатве, а к строительству будет привлечено софинансирование ЕС, пишет Apollo.

Планируется, что строительство будет проходить в два этапа. Сначала построят участок Яня Чакстес гатве от ул. Валдекю до Зиепниеккална, а затем - от Виенибас гатве до Валдекю.

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