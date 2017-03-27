В ближайшие два года начнется четвертый этап строительства Южного моста

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Во второй половине 2018 года или первой половине 2019 года начнется четвертый этап строительство Южного моста, сообщил в Facebook мэр Риги Нил Ушаков.

Он указал, что в рамках четвертого этапа мост соединят с Виенибас гатве, а к строительству будет привлечено софинансирование ЕС, пишет Apollo.

Планируется, что строительство будет проходить в два этапа. Сначала построят участок Яня Чакстес гатве от ул. Валдекю до Зиепниеккална, а затем - от Виенибас гатве до Валдекю.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Tuvāko divu gadu laikā sāksies Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvniecība

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR

reklama.vesti.lv

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света Hi-Tech

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света

Интернет-банки становятся все популярнее Hi-Tech

Интернет-банки становятся все популярнее

76-летняя Светличная вышла в свет в экстремальном мини Showbiz

76-летняя Светличная вышла в свет в экстремальном мини

Чувственное фото: 49-летняя супруга Янковского позирует обнаженн Showbiz

Чувственное фото: 49-летняя супруга Янковского позирует обнаженн

Как выглядит макияж губ стоимостью 26 тысяч долларов Wo&Men

Как выглядит макияж губ стоимостью 26 тысяч долларов

Строительство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
HEAD OF OPERATIONS
HEAD OF OPERATIONS
http://alkoutlet.lv

Темы

 