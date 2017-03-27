Правительство не поддержит выкуп Большого кладбища

Правительство не поддержит предложение о выкупе государством территории Большого кладбища с использованием права первой руки при покупке.

Cегодня, после заседания коалиционного совета, премьер-министр Марис Кучинскис сообщил, что защита Большого кладбища будет осуществляться иначе и закреплена законом. Также премьер отметил, что выкуп собственности - не самый подходящий способ решения этого вопроса.

Как сообщалось, 28 марта правительство рассмотрит вопрос об использовании права первой руки на выкуп территории Большого кладбища за 372 443 евр.

Реклама

Государственная инспекция по охране памятников культуры (ГИОПК) 17 февраля получила заявление от департамента собственности Рижской думы с просьбой рассмотреть использование права первой руки на покупку территории Большого кладбища.

Недвижимость является архитектурным памятником государственного значения, отмечает ГИОПК. Принимая во внимание расположение, способ использования, необходимость обеспечивать доступность кладбища для общественности, ГИОПК считает целесообразным использовать право первой руки на покупку собственности за 372 443 евро, включая налог на добавленную стоимость.

Если правительство примет решение о выделении необходимой суммы денег, ГИОПК примет решение об использовании права первой руки и направит его департаменту собственности Рижской думы.

После использования государством права первой руки ГИОПК передаст собственность в управление Министерства финансов.

В свою очередь Министерство финансов считает, что передавать Большое кладбище в управление Минфина и ГАО «Валстс некустамие ипашуми» не следует, так как это не является характерной для данных учреждений функцией.

Еще по этой теме