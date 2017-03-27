Более 200 человек собрались у здания Сейма с требованием отмены налога на недвижимость

Более 200 человек собрались в понедельник у здания Сейма с требованием отмены налога на недвижимость на единственное жилье. Среди протестующих люди самого разного возраста, которые держат в руках плакаты с надписями, в том числе и призывом «Руки прочь от наших домов». В пикете приняли участие также многие латвийские активисты и политики.

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Открывая собрание, соавтор инициативы Эстрис Хиршсонс подчеркнул - люди собрались, чтобы призвать самоуправления, Сейм и Кабинет министров отменить НН на единственное жилье, и выразил надежду на то, что их требование будет услышано.

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Организаторы собрания выразили готовность провести повторную акцию, если должностные лица их не услышат.

К собравшимся обратился также общественный активист Илмар Пойканс.

Акция прошла спокойно, без инцидентов.





























Aizvērt Более 200 человек у Сейма требуют отмены налога на недвижимость Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Как уже сообщалось ранее, на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собирают подписи за отмену налога на недвижимость на единственное жилье.

Инициатором выступила Лиана Хиршсоне. Она планирует собрать 50 тысяч подписей. Сам сбор подписей начался еще год назад, и на данный момент под инициативой подписалось уже 15 000 человек, сообщает агентство ЛЕТА.

«Давление общества в этой ситуации – самое главное!» – уверена она.

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