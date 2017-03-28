Долги по алиментам достигли почти 200 млн евро. Будут отбирать права

Эдгар Лицитис
 

Эдгар Лицитис. Фото: Ieva Čīka/LETA

Самые типичные неплательщики алиментов в Латвии - работоспособные мужчины в возрасте до 45 лет, которые живут в Риге и ее округе, и которые, судя по всему, могли бы оказывать поддержку своим детям, однако не делают этого в размере, установленном законом. Об этом в интервью LNT заявил директор Гарантийного фонда алиментов Эдгар Лицитис.

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Он отметил, что в прошлом году общий долг неплательщиков алиментов составил почти 200 млн евро, а число неплательщиков почти достигло 34 000 человек, сообщает агентство ЛЕТА

Из-за больших долгов государство ищет новые способы, как вынудить платить алименты, к примеру, злостным неплательщикам запретят управлять автомобилем. Это может коснуться восьми тысяч человек.

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Лицитис считает, что новая форма закона не будет введена сразу, и не будет так, что у всех неплательщиков алиментов отнимут права. Вместо этого фонд спросит у людей, почему они не платят алименты, в ситуации разберутся, и в зависимости от результата будет принято решение.

Кроме того, будет введена регула, которая позволит пойти навстречу неплательщикам - им разрешат добровольно выплачивать долги «в рамках своих возможностей». Это могут быть и суммы, меньше установленного сейчас минимального размера алиментов.

Часть этих поправок вступит в силу с 1 апреля.

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