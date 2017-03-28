Кто отремонтирует дорогу, которой нет?

Жители поселка Ацоне (TEC2) в Саласпилском крае остались без дороги. Ее испортили лесовозы и затопили весенние паводки. Но надежды на то, что сообщение по ней наладится — нет, сообщает Русское вещание LTV7.

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Лес в районе ТЕС2 рубили еще прошлой осенью, именно тогда дорога, соединяющая Ацоне с поселком Рукиши и стала больше похожей на канаву. С тех пор дорогу так и не восстановили.

Огромные лужи перепрыгнуть могут только физически крепкие и спортивные люди.

«Жители Рукиши ходили по ней на автобусную остановку, в магазин. Жители ТЕС2 гуляли — мамы с колясками, любители скандинавской хотьбы, пенсионеры тоже прогуливались», - рассказывает местная жительница Светлана Криша.

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Справедливости ради нужно отметить, что добратся до Рукиши можно и в объезд по новой саласпилсской дороге. Вот только для пешеходов она не предусмотрена.

«Можно по новой саласпилсской дороге в обход. Но обочины там нет, идти неприятно. Когда побегут дети на карьер — я боюсь, что случится несчастье»,

- говорит Светлана.

Журналисты LTV7 обратились в Саласспилскую краевую думу, чтобы узнать, почему дорога в таком состоянии. Но там разводят руками. Оказывается, дорога в этом месте была реально, а вот официально её не было. Она проходит через земельные участки сразу нескольких хозяев. А в каком состоянии содержать свою территорию вправе решать сами хозяева.

«Может частник вырезал лес, можетRīgas mežiкому-то продали делянку. А если это не дорога, никто не обязан приводить этот путь в порядок», - говоритисполнительный директор Саласпилсской краевой думы Андрис Яункалнс.

Оборудование тротуара у асфальтовой дороги Дума тоже пока не планирует, посольку у проходящих через сельскую местность дорог тротуар не предусмотрен.

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