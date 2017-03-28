«Верхи» быстро подыскивают преемника Криевиньша

Планировалось, что уже сегодня, 28 марта, правительство назначит директором Госканцелярии заместителя госсекретаря МВД Яниса Цитсковскиса.

Еще по этой теме Криевиньшу предложен новый пост, но он не спешит его занять 25 марта 2017 г.

Однако по просьбе партии «Единство» правящая коалиция на неделю отложила назначение нового руководителя Госканцелярии.

«Мы хотим услышать от выдвинутого премьер-министром кандидата концепцию реформ», - пояснил председатель «Единства» Андрис Пиебалгс. «Единство» считает, что правильнее было бы объявить конкурс на эту должность, потому что только так можно сравнить самых лучших чиновников.

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Партия хочет услышать мнение Яниса Цитсковскиса об административной реформе, в разработке которой был очень активен прежний руководитель Госканцелярии Мартиньш Криевиньш.

На вопрос, поддержит ли «Единство» кандидатуру Цитсковскиса, Пиебалгс ответил, что не может «стопроцентно этого обещать»,

но гипотетический ответ положительный.

«Мы знаем от министра внутренних дел, что он хороший чиновник и хорошо работал. Процесс, с моей точки зрения. должен быть другим, но, если глава правительства выбрал такой процесс, мы можем только Цитсковскиса послушать», - добавил Пиебалгс, пишет NRA.

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